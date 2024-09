Direct Procès des viols de Mazan : nouvelle journée d'audience avec les témoignages de deux accusés

#MAZAN Le procès de Dominique Pelicot et de 50 autres hommes, qui comparaissent pour viols aggravés, se poursuit devant la cour criminelle du Vaucluse. L'audience reprendra à 9 heures avec l'interrogatoire de plusieurs accusés. Hier, une première série de 27 photos intimes a été diffusée, à la demande de deux avocats de la défense. Les débats autour de ces clichés ont suscité l'indignation de la victime. "On cherche à me piéger, c'est une évidence", a-t-elle dénoncé. Voici le compte-rendu de notre journaliste sur place Juliette Campion.