Sécheresse : l’Inde en proie à une pénurie d'eau

C’est un train peu commun qui est pourtant vital à la survie des Indiens. Des milliers d’habitants dépendent de l’acheminement des deux millions de litres transportés par ces 40 wagons. "Ce train, il va vers la ville de Pali, là-bas tout le monde manque d’eau, les gens n’en ont ni pour boire ni pour faire leur vaisselle", explique un Indien. Dans cette région de l’Inde, la sécheresse frappe depuis trois mois.



Une situation précaire

Près de la moitié des deux millions d’habitants du district de Pali n’ont plus d’eau courante. "Regardez, j’ouvre le robinet et il n’y a pas d’eau. En ce moment, on n’en reçoit qu’une fois tous les dix jours. Sans eau, on ne peut rien faire, tout ce que je demande, c’est de l’eau pour boire", déplore un ouvrier. L’eau amenée provient d’un lac. Elle est stockée avant d’être traitée pour être potable. "Cette eau n’est pas filtrée (…) les bouteilles en plastique coûtent trop cher, on n'a pas les moyens d’en acheter, le problème n’avait jamais été aussi grave", s’attriste une enseignante indienne.