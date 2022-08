Sécheresse : les Français sont-ils prêts à réduire leur consommation d’eau ?

Pascale vit dans les Alpes-Maritimes, l’un des départements les plus consommateurs d’eau par habitant. Désormais, elle fait très attention, en cette période de grande sécheresse. "Je n’arrose quasiment plus les fleurs. Je laisse les mauvaises herbes pousser, parce que je me dis que la verdure leur donne peut-être un peu d’humidité", explique-t-elle, dimanche 7 août. L’eau du robinet est devenue précieuse. "Au quotidien, on fait très attention, c’est normal", estime Pascale.

Chaque Français utilise en moyenne 147 litres d’eau par jour

Mais les Français sont-ils tous prêts à faire des efforts ? "Je n’ai pas la présence d’esprit de faire ces gestes préventifs", reconnaît un homme. Chaque Français utilise en moyenne 147 litres d’eau par jour, dont 20 % partent dans les toilettes, 39 % sous la douche, 10 % à laver la vaisselle et 20 % pour le linge. Les usages domestiques représentent 24 % de la consommation d’eau. Mais les économies les plus importantes peuvent venir de l’agriculture, qui accapare à elle seule la moitié des ressources en eau du pays.