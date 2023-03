Sécheresse : le plan Eau du gouvernement sera présenté jeudi, annonce Christophe Béchu

Le plan Eau est attendu depuis janvier et a été repoussé à plusieurs reprises alors que la France connaît un déficit de pluies record.

Le plan du gouvernement pour améliorer la gestion de l'eau sera présenté jeudi, annonce lundi 27 mars sur France Inter le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. La France connaît un déficit de pluies record mais la présentation de ce fameux plan a été régulièrement repoussée ces dernières semaines. "Le plan est bouclé", assure le ministre.

"Le réchauffement climatique nous oblige à penser une sobriété dans l'eau, entre -10 et - 40%", explique le ministre, convaincu que cela doit "faire bouger nos usages". Ce plan doit s'occuper de "quantité et de qualité" : "comment on fait avec moins" et avec "seulement 44% des masses d'eau qui sont en bon état écologique en France", résume Christophe Béchu. Il s'agit également de "parler de moyens, car il n'y a pas de plan s'il n'y a pas de finance", ajoute-t-il.

Le gouvernement annoncera "jeudi" son "plan eau", assure @ChristopheBechu.



Il prévoit notamment de "lutter contre les gaspillages, les fuites", ou "d'autoriser de nouveaux usages" comme l'utilisation des "eaux grises" dans les toilettes, explique le ministre. #le7930inter pic.twitter.com/0FOirHSGWa — France Inter (@franceinter) March 27, 2023

Selon Christophe Béchu ce plan doit évoquer "la réglementation sur les forages" et la lutte contre les gaspillages, alors "qu'un litre d'eau potable sur cinq part dans les fuites". "On va lister les points noirs et regarder ensuite, de façon très spécifique, avec les agences de l'eau, les plans qui permettent d'arrêter d'avoir autant de pourcentage de fuites", précise-t-il. Le ministre de la Transition écologique prévoit également "d'autoriser de nouveaux usages pour les eaux usées, les eaux grises" comme l'eau de la machine à laver qui pourrait être utilisée pour remplacer l'eau potable des toilettes.

Christophe Béchu a par ailleurs fait part de son inquiétude vis-à-vis de la sécheresse. L'an dernier, 700 communes ont manqué d'eau potable, selon le décompte du ministre, dont "500 qui ont été alimentées par des citernes ou des bouteilles d'eau". "L'enjeu, c'est qu'on ne se retrouve pas dans la même situation cet été", poursuit-il. Pour cela, il promet d'utiliser "tous les leviers" dont il dispose pour "tirer les leçons de cet épisode de sécheresse".