Reportage Journée mondiale de l’eau : à Séville, des compteurs pour traquer les fuites, les fraudes et la surconsommation

Revoir la gouvernance mondiale de l’eau : c’est l’enjeu gigantesque du sommet sur l’eau qui s’ouvre mercredi à New York alors que la sécheresse touche durement de plus en plus de pays. En Espagne, la ville de Séville a mis en place un système pour réduire la consommation en eau des ménages.

La sécheresse, Séville connaît bien. En 1995 par exemple, l’eau manquait tellement que l’évacuation de la ville a été sérieusement envisagée. Près de trente ans plus tard, à force de sensibilisation, la capitale de l'Andalousie a réduit sa consommation d’eau à 112 litres par habitant et par jour et veut atteindre les 90 litres, alors qu’en France, on est à peu près actuellement à 150 litres. Comment ? Avec un système de compteurs numériques dans les maisons et les appartements, explique Jaime Palop, de l’entreprise municipale de gestion de l’eau.

L’opération est lancée depuis l’automne. Le but est de repérer les fuites, les fraudes et la surconsommation. "Nous devrions pouvoir dire à une famille qui consomme de l'eau à deux ou trois heures du matin qu'elle doit peut-être changer les joints des toilettes pour éviter les pertes d'eau. Ça peut représenter plus de 10% de la consommation, défend Jaime Palop. On peut signaler aussi à une famille qu'elle consomme beaucoup d'eau pendant la toilette le matin et qu'elle a de la marge pour réduire ça. Savoir, c'est pouvoir appliquer des mesures. Si on ne sait pas, on ne peut rien faire". Ici, c’est une question de survie dit-il. Séville espère que tous les logements de la ville seront équipés d’ici quatre ans et 40% déjà rien qu’à la fin de cette année. Au total, 1,4 million de personnes sont concernées.

Le "oui mais" de Greenpeace Espagne

Chez Greenpeace Espagne, qui appelle à sauver l’eau en Andalousie, l’initiative est plutôt bien accueillie par le militant Julio Barea. "C’est important qu’on fasse des économies. C’est vrai que, par exemple, on peut beaucoup améliorer en luttant contre les fuites d’eau. Mais il faut réfléchir parce que la consommation domestique d’eau, c’est à peine 10% de l’eau consommée en Espagne. Il ne faut pas oublier que la part du lion, ce n’est pas les foyers mais l’agriculture."

L’agriculture est en effet intensive en Espagne. Irriguée, elle pompe près de 80% des ressources en eau alors que l’Andalousie est déjà en "état d’alerte sécheresse".