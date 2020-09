Sécheresse : l’Aisne en alerte

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

À Hirson, dans l’Aisne, une cascade a laissé place à un mince filet d’eau. Sur des images filmées au mois de mars 2019, le contraste est saisissant. C’est la conséquence de la sécheresse et c’est une source de déception pour les promeneurs. "Comme il n’y a plus d’eau, il n’y a plus grand-chose à regarder", se désole l’un d’eux. Désormais, faute d’oxygène, même les poissons ont disparu. "Le dernier beau poisson que j’ai pris, c’était un sandre de 53 cm, mais là, il n’y en a plus", confirme Daniel Luce, président de la société de pêche Le Goujon.

Des précipitations attendues

À Hirson, il n’a pas plu depuis quatre mois, alors les précipitations de l’automne sont très attendues. En aval, le niveau des rivières est au plus bas. Des travaux destinés à faciliter l’écoulement des eaux et éviter les crues ont aussi contribué à leur assèchement.

