Sécheresse : la vente de piscines hors sol va être interdite dans les Pyrénées-Orientales, annonce Christophe Béchu

Le ministre de la Transition écologique a fait cette annonce vendredi sur RTL. Les Pyrénées-Orientales connaissent une grave pénurie d'eau.

Une mesure ferme. Face à la grave sécheresse qui frappe les Pyrénées-Orientales, la préfecture va interdire la vente de piscines hors sol. C'est ce qu'a annoncé, vendredi 5 mai, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, sur RTL. L'arrosage des jardins, le remplissage des piscines et le lavage des voitures à domicile sont déjà interdits dans le département.

🗣️ @ChristopheBechu sur la sécheresse : "La vente des piscines hors sol va être interdite dans les Pyrénées-Orientales."

🔴 Invité d'Yves Calvi dans #RTLMatin ⤵️ pic.twitter.com/GH4E8YavgO — RTL France (@RTLFrance) May 5, 2023

Le ministre a également annoncé la présentation "dans quelques jours" d'un nouveau "guide sécheresse" qui listera les règles "minimales" qui doivent être mise en place par les préfets en fonction des niveaux de restriction.

Sous l'effet du réchauffement climatique, provoqué par notre consommation de charbon, de pétrole et de gaz, la France est confrontée ces dernières années à des sécheresses plus fréquentes et plus sévères. En ce début mai, vingt départements sont concernés par des restrictions d'eau.