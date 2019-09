Sécheresse : il n'y a pas eu de pluie depuis 27 jours à Paris

Selon un météorologue, cet épisode record est le second de l'été dans la capitale, après une première période sans précipitations entre fin juin et mi-juillet.

Cela fait bientôt un mois que la pluie n'est pas tombée sur Paris, dimanche 15 septembre. Pis, la capitale en est à son second épisode sans précipitations depuis le début de l'été, d'après les calculs d'un météorologue de Météo France. Selon l'ingénieur, qui a tweeté l'information vendredi, le premier épisode sans pluie a duré du 21 juin au 17 juillet. Et le second a début le 19 août et ne s'est toujours pas achevé. Soit 26 puis 27 jours sans aucune pluie, alors que l'automne approche et que la sécheresse reste installée durablement sur la France.

Depuis le 21 juin, de manière stupéfiante, 2 séries à plus de 26 jours consécutifs SANS PLUIE (0 mm dans le pluvio) à #Paris/Montsouris :

- l'une du 21 juin au 17 juillet

- l'autre en cours depuis le 19 août...

Avoir 2 séries de ce type dans la même année est inédit depuis 1873 — Francois Jobard (@Francois_Jobard) September 13, 2019

Deux longues périodes sans aucune goutte d'eau au cours de la même année : d'après le météorologue, la capitale n'a pas connu tel événement depuis 1873. La Chaîne Météo précise pour sa part que l'épisode de sécheresse inhabituel en cours est le troisième le plus long depuis 1900. En 1953, la pluie avait disparu du ciel parisien pendant 41 jours, du 20 février au 1er avril. Et en 1976, l'absence de précipitations avait duré 36 jours, du 2 juin au 7 juillet.

#Sécheresse à Paris avec 27 jours sans pluie depuis le 19 août. On pourrait approcher la sécheresse de l'été 1976 (36 jours) car aucune pluie n’est prévue avant le 21 septembre prochain. A noter que la sécheresse la + longue toute saison confondue à #Paris s'est produite en 1953. pic.twitter.com/f0ndEa06We — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) September 15, 2019

Actuellement, 87 départements font toujours l'objet de restrictions d'eau à cause de la sécheresse, selon le décompte établi par le site officiel Propluvia. Paris et les départements de la petite couronne sont pour le moment épargnés, à l'exception du sud-est du Val-de-Marne.