Sécheresse : des feux d'artifice annulés par risque d'incendie

Face à la végétation dense et desséchée par la sécheresse, François Legras, maire de Gouville-sur-Mer (Manche) et ancien artificier, a pris la décision d'annuler le feu d'artifice prévu pour le 15 août. "Compte tenu du vent, la moindre petite étincelle ça va être un départ", craint l'égide. Une décision prise sur les vives recommandations de la préfecture. Il n'est donc pas le seul à avoir dû faire faux-bond à une entreprise pyrotechnique.



La grande majorité des feux d'artifice maintenus

Un secteur déjà fortement impacté par les restrictions Covid et les annulations en cascade de nombreuses fêtes et feux d'artifice. "On se disait que cette année, c'était parti et qu'on pouvait refaire la fête", raconte Vincent Leperchois, secrétaire du syndicat de la Pyrotechnie qui insiste sur la sécurité de ces spectacles. "On a tiré une centaine de feux d'artifice avec pas plus de mise à feu de l'environnement que ce soit dans les dunes ou dans des champs." Heureusement pour eux, la grande majorité des feux d'artifice d'ici à la fin du mois devrait être maintenue.