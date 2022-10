Sécheresse : dans le Var, le manque d’eau inquiète la commune de Tanneron

France 3

La situation est inquiétante dans le Var, samedi 22 octobre, précisément dans le pays de Fayence. 30 000 habitants de 9 communes doivent réduire leur consommation d'eau à 100 litres par jour et par personne, contre 148 litres habituellement. Des coupures sont redoutées.

Au lac de Saint-Cassien (Var), les pontons sont à sec et les épaves refont même surface. Le lac a rarement été aussi bas. Sa côte est d’environ sept mètres inférieurs à la normale. Le maire craint pour l’alimentation en eau de sa commune. "Le niveau du lac quand il baisse, il n’est plus rejeté parce qu’il est pris par le canal de Province et aussi EDF (...) donc automatiquement, il nous manquera de l’eau", déclare Michel Félix, maire de Tanneron.



Les élus en appellent à la responsabilité des habitants

En cause, le manque de pluie et la sécheresse chronique. À la régie des eaux du Pays de Fayence, les courbes sont observées régulièrement. Éric Martel, le directeur de la régie des eaux redoute des coupures d’eau par quartier "pour permettre d'alimenter le reste du territoire correctement". Le maire a donc décidé de frapper fort en limitant la consommation d’eau par personne et par jour. L’arrêté a été pris en commun avec les neuf communes de Fayence. Un réducteur de débit sera même installé pour les gros consommateurs d’eau. Les élus en appellent à la responsabilité des habitants.