Sécheresse : à Orléans, des bons d'achat pour s'équiper de récupérateurs d'eau

Les bons distribués fin mars par la métropole d'Orléans, où s'annoncent de nouveaux épisodes de sécheresse, ont connu un tel succès que certaines enseignes sont en quasi rupture de stock.

Se dirige-t-on vers une sécheresse beaucoup plus sévère que l'an dernier ? En France métropolitaine, on compte déjà davantage de départements concernés par des mesures de restriction des usages de l'eau cette année qu'au printemps 2022.

Pour y faire face, de plus en plus de collectivités, comme la Métropole d’Orléans, subventionnent l'achat de récupérateurs d'eau, qui permettent de collecter l'eau de pluie pour arroser son jardin, ou son potager par exemple.

Jusqu'à 300 litres d'eau dans un récupérateur

Dans le Loiret, dont les trois quarts du territoire ont été placés en vigilance sécheresse, Suzie a par exemple sauté sur l'occasion pour arroser son potager. Fini le tuyau d'arrosage pour cette habitante d'Ingré, dans la banlieue d'Orléans. "Oui, ça prend un peu plus de temps, c'est un peu plus lourd à porter, mais ça devrait aller !, sourit-elle. J'étais surprise parce que ça s'est rempli assez vite : il y a eu une averse et vous voyez, à peu près un tiers était déjà rempli !"

Son récupérateur d'eau, installé il y a deux semaines, peut contenir jusqu'à 300 litres d'eau de pluie. Il est raccordé à un tuyau le long des gouttières de sa maison. C'est évidemment la sécheresse et les restrictions à venir qui l'ont forcée à franchir le cap. "C'était l'occasion avec le bon d'achat de la métropole : ça m'a décidée parce que, mine de rien, c'est un petit investissement, explique Suzie. C'est une centaine d'euros le récupérateur donc avec 50 € de bons d'achat, on n'en a plus que pour 50 euros de sa poche. En espérant qu'il pleuve encore un petit peu pour le remplir au maximum."

Un peu partout, des ruptures de stock

Avoir un récupérateur d'eau pour arroser son petit jardin permet en moyenne d'économiser 20 euros sur sa facture d'eau chaque année. Mais encore faut il trouver ces cuves : il y a des ruptures de stock un peu partout dans les magasins du Loiret. "On commence à être un peu au compte-gouttes, soupire Nicolas, responsable du rayon jardin d'une grande enseigne. Ce matin, c'était plein et là, il ne reste plus que trois récupérateurs sur cette référénce-là. Sur le mois de mars, j'ai vendu 196 pièces : l'année dernière, si on avait vendu trente pièces, à tout casser, c'était le maximum !"

"Dès le mois de janvier où, en fait, il ne pleuvait plus et c'était très sec, on a senti tout de suite la demande. Donc compléter avec l'offre de la métropole, c'était parfait !" Nicolas à franceinfo

Les bons distribués par la métropole d'Orléans fin mars ont connu un franc succès, selon son président, Serge Grouard : "Nous avons été dévalisés ! Les bons d'achat ont été demandés en 24 heures. Plus d'un tiers des personnes a d'ores et déjà utilisé ce bon d'achat..."

L'opération sera renouvelée à l'automne prochain, promet le maire d'Orléans. Une obligation vu l'urgence climatique. "Nous sommes confrontés, et nous risquons de l'être de plus en plus, à des épisodes de sécheresse et un manque de pluviométrie, souligne Serge Grouard. Et on le voit, nous, dans la région Centre-Val de Loire et en particulier dans l'Orléanais : encore cet hiver, on a eu très peu de précipitations. Donc on agit dès maintenant."

Serge Grouard souhaite également nettoyer les rues de la ville ou arroser les 35 hectares du Parc floral avec l'eau des stations d'épuration et non pas de l'eau potable. Orléans attend le feu vert de l'Agence régionale de santé.