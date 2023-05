Sécheresse 2022 : l'état de catastrophe naturelle reconnu dans de nombreuses communes françaises, les sinistrés ont un mois pour se signaler

En 2022, de nombreux dégâts ont été provoqués par des mouvements de terrain dus à la sécheresse. Les personnes concernées doivent se signaler au cours du mois pour être indemnisés.

L'arrêté ministériel du 3 avril vient d'être publié au Journal officiel mercredi 3 mai. Il reconnaît l'état de catastrophe naturelle dans de nombreuses communes de France. Depuis le 1er janvier 2023, les sinistrés ont 30 jours - à compter de la publication de cet arrêté au Journal officiel - pour déclarer auprès de leur compagnie d'assurance leurs sinistres. Tour d'horizon avec les préfectures et France Bleu.

Auvergne Rhône-Alpes

Dans la Loire et la Haute-Loire, 65 communes (29 dans la Loire et 36 dans la Haute-Loire) ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. Les sinistrés ont donc 30 jours à compter de mercredi pour déclarer, auprès de leur compagnie d'assurance, les dégâts provoqués par les mouvements de terrain après la sécheresse et la réhydratation des sols en 2022. La période de reconnaissance se situe entre le 1er avril et le 30 septembre 2022 (31 décembre, en fonction des communes).

Cet état de catastrophe naturelle pour mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenue en 2022 concerne 51 communes du Rhône et de la métropole de Lyon.

Nouvelle-Aquitaine

En Gironde, après les mouvements de terrain de l'année dernière, consécutifs de la sécheresse et de la réhydratation des sols en 2022, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour 235 communes du département : on peut par exemple citer Bordeaux, Puisseguin ou encore la commune de Sauternes.

Occitanie

Dans l'Aveyron, 25 communes sont également concernées. C'est le cas à Rodez par exemple. Les sinistrés ont donc, comme les autres, jusqu'au 2 juin pour déposer ou compléter leur déclaration de sinistre aux assurances.

Dans le Gard, 107 communes s'ajoutent à la liste.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dans les Bouches-du-Rhône, ce sont 62 communes qui sont listées par la préfecture du département, parmi lesquelles Aix-en-Provence, Marseille ou encore Fos-sur-Mer.

Dans le Vaucluse, 60 communes sont concernées. Elles sont donc reconnues en état de catastrophe naturelle pour la sécheresse de l'été 2022. Tous les secteurs du département sont concernés.