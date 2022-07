Sécheresse : 90 départements sur 96 en France métropolitaine sont désormais placés en état d'alerte

Jour après jour, la longue liste des restrictions s'allonge : la quasi-totalité de la France métropolitaine, 90 départements sur 96, est désormais placée en état d'alerte sécheresse, à des degrés divers. Seuls l'Aisne, l'Ariège, la Corrèze, les Hauts-de-Seine, Paris et la Seine-Saint-Denis n'étaient pas concernés, lundi 25 juillet, par au moins un arrêté préfectoral limitant certains usages de l'eau, selon le site de l'information sécheresse du gouvernement, Propluvia.

La carte de Propluvia qui résume les différents niveaux d'alerte vire au rouge dans une bonne partie de l'ouest du bassin de la Loire (Indre, Loire-Atlantique, Mayenne, Sarthe, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne), mais aussi dans la Drôme, l'intérieur du Var, le Lot et le sud-est du Val-de-Marne.

Ces zones sont jugées en crise. Seuls les prélèvements d'eau permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires y sont autorisés, pour la santé, la sécurité civile, l'approvisionnement en eau potable et la salubrité, les prélèvement à des fins agricoles étant proscrits.

Plusieurs massifs en alerte renforcée

L'alerte est renforcée dans des zones aussi diverses que le Finistère, le massif des Vosges, celui du Jura, le flanc occidental des Alpes ; la Creuse, l'Aveyron, le Vaucluse, la Haute-Corse... Les prélèvements à des fins agricoles y sont réduits d'au moins 50% et ceux pour l'arrosage des jardins, les espaces verts, les golfs et le lavage des voitures y sont limités ou interdits.

Une bonne partie du territoire, enfin, est placée en alerte - avec une baisse plus réduite des prélèvements pour l'agriculture et des mesures limitées à certaines heures pour l'arrosage, ou en simple vigilance : dans ce cas, on informe les particuliers et les professionnels de la situation, et on les invite à faire des économies.