Réserve d’eau : la sécheresse fait craindre des pénuries

La France est en proie à une vague de sécheresse qui préoccupe les autorités. Le manque d’eau se fait ressentir et des pénuries pourraient même avoir lieu. "Déjà 84 départements sur 96 en France sont concernés. Dans 50 d’entre eux, des restrictions d’usage de l’eau sont imposées pour l’agriculture, l’arrosage des jardins ou les piscines. 34 départements sont frappés d’interdiction (…) par exemple le Puy-de-Dôme, la Sarthe ou la Vendée", explique d’abord la journaliste Anne-Claire Le Sann, vendredi 22 juillet.



Plusieurs causes de sécheresse

Cette vague de sécheresse n’est pas seulement une résultante de la chaleur. Un litre sur 5 serait tout bonnement perdu dans la nature et ainsi inutilisé. "Autre cause : le bétonnage des paysages. L’eau de pluie ne pénètre plus les sols et donc ne remplit par les nappes phréatiques", détaille la journaliste. Pour éviter de trop consommer d’eau, Anne-Claire Le Sann préconise de "prendre des douches plutôt que des bains, ne pas laisser le robinet couler". Elle recommande également de recycler l’eau et de lui accorder "une deuxième vie".