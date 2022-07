Sécheresse : la moitié du territoire de l'Union européenne désormais exposée

La pluie se fait désirer en Europe. Près de la moitié de l'UE est actuellement confrontée à un risque de sécheresse, a exposé la Commission européenne, lundi 18 juillet, en pleine canicule dans l'ouest du continent. Les niveaux "d'avertissement" ont ainsi été atteints sur 46% du territoire de l'UE, avec un déficit important d'humidité au sol, d'après un rapport du JRC, le service de recherches scientifiques de la Commission.

La situation est particulièrement inquiétante sur 11% du territoire, d'ores et déjà en état d'alerte, avec une végétation et des cultures gravement affaiblies par le manque d'eau. "La France, la Roumanie, l'Espagne, le Portugal et l'Italie devront probablement faire face à la baisse du rendement des cultures", générée par "le stress hydrique et thermique", souligne l'exécutif européen. L'Allemagne, la Pologne, la Hongrie, la Slovénie et la Croatie sont également concernées.

En Italie, le bassin du Pô "est confronté au niveau de gravité de sécheresse le plus élevé" de l'UE, avec une "sécheresse intense" déclarée dans cinq régions italiennes, rapporte la Commission. La situation est difficile dans la péninsule ibérique, avec "des conditions propices aux feux de forêt".