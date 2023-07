Reportage "On se sent complètement démunis" : un village de l'Hérault privé d'eau, ses habitants désemparés

À Cessenon-sur-Orb, petit village de l'Hérault, l'eau ne parvient plus aux habitants du haut du village. En cause, la sécheresse, qui a drastiquement réduit le débit du fleuve.

Depuis une semaine des voitures défilent dans le bas du village de Cessenon-sur-Orb. Des voitures qui viennent de la partie haute de cette commune de l'Hérault, et qui se rendent devant une fontaine. "Heureusement qu'on a cette fontaine, sinon...", lance Carlos en ouvrant le coffre de son fourgon.

À l'intérieur, des dizaines de bouteilles et de jerricans remplis d'eau. Et pour cause : depuis la semaine dernière, la partie haute du village n'est plus alimentée en eau, conséquence de la sécheresse sévère qui touche le pays. "Il y au moins une cinquantaine de litres. Je m'en sers pour les toilettes, faire à manger, etc", explique-t-il.

"Je prends ma douche dans la piscine. Je me lave avec un gant et je vais me rincer dans la piscine. Il y a du chlore, ça décape." Carlos, habitant de Cessenon-sur-Orb à franceinfo

SI Carlos prend les choses à la légère, ce n'est pas le cas de ses voisins. Le village est coupé en deux. Le bas est alimenté, le haut, plus arboré, est à sec. Près de dix foyers sont ainsi privés d’eau, une première. Laurence rumine dans sa maison étrangement calme pour la saison : "L'été, c'est le moment de passage. Là, on dit à tous ceux qui veulent venir nous voir 'ne venez pas, on n'a pas d'eau'. Ça fait rire les copains et la famille. Maintenant, c'est vraiment une angoisse importante, confie l'Héraultaise. On a une maison qu'on aime beaucoup dans un paysage qui est vraiment agréable, et tout d'un coup de ne plus avoir d'eau, on se sent complètement démunis et incapable de savoir si ça va s'arranger ou non et quand."

Un gel des permis de construire, le temps que la situation s'arrange

La maire du village s’alarme aussi devant les chiffres. La source est passée de 100 m3 cube d’eau par heure en mai l’année dernière à 37 en mai de cette année. "Et là aujourd'hui nous sommes à 28", regrette Marie-Pierre Pons, l'édile du village. Alors, elle fait de la prévention : "On doit changer nos usages".

"On a vécu 'open bar'. On doit être solidaires et veiller à ce que nos usages soient beaucoup plus respectueux." Marie-Pierre Pons, maire de Cessenon-sur-Orb à franceinfo

Mais un simple appel à la sobriété a ses limites. La consommation du village dépasse encore la ressource en eau, alors Marie-Pierre Pons envisage une mesure drastique pour l’avenir : bloquer temporairement les permis de construire. "On a des terres officiellement constructibles, mais si on n'est pas capables de fournir en eau, là, on n'est pas responsables tant que nous n'avons pas trouvé de ressource complémentaire", argumente l'élue.

Le village a bien découvert une nouvelle poche d’eau sous la source, mais il faut attendre trois ans pour l’utiliser. La maire fait pression pour réduire les délais administratifs. En attendant, elle vient de trouver un petit camion citerne pour réalimenter le haut du village. L’eau devrait revenir dans les prochaines heures.