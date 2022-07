Loi pouvoir d'achat : pour Marc Fesneau, "il faut que chacun apprenne à travailler avec la volonté du compromis"

Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, est l'invité des "4 Vérités" sur France 2, mercredi 20 juin. Il revient pour commencer sur les incendies encore en cours en Gironde, et sur les critiques envers le gouvernement sur un manque de moyens : "On est le pays d'Europe qui a la plus grande flotte aérienne qui permet de lutter contre les incendies. (...) La sécurité civile s'est vue dotée d'un budget en augmentation de 44 % dans les cinq dernières années. (...) Sans doute qu'il faudra aller plus loin pour faire face à des incendies dont on voit bien que les épisodes de sécheresse et de canicule viennent les rendre beaucoup plus prégnants."

"Dans des périodes comme celle-là, est-ce qu'il y a besoin de remplir sa piscine ?"

Marc Fesneau s'exprime ensuite au sujet de la sécheresse qui frappe la France, et appelle les Français à adapter leur usage de l'eau : "Dans des périodes comme celle-là, est-ce qu'il y a besoin de remplir sa piscine, est-ce qu'il y a besoin de nettoyer sa voiture ?" Enfin, le ministre répond aux critiques des députés de gauche qui reprochent au gouvernement de ne pas faire assez de compromis, notamment dans le cadre du projet de loi sur le pouvoir d'achat : "Il faut que chacun apprenne à travailler avec la volonté du compromis."