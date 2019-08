La sécheresse entraîne la fermeture de canal du Centre et la baisse de fréquentation du port de Metz

L'hiver sec, le manque de pluie et la canicule ont eu raison du niveau de l'eau. Les voies navigables de France ont décidé de fermer le canal du Centre sur près de 100 km entre Crissey et Digoin, en Saône et Loire. Jugé trop bas pour naviguer. Sans navigation, la saison touristique est déjà terminée. Comme à Metz où le manque d'eau handicape assez sérieusement l'activité du port de plaisance.

Fermeture du canal du Centre : mauvaise nouvelle pour les professionnels du tourisme

Le canal du Centre qui relie les vallées de la Loire et de la Saône est fermé sur un tronçon de 100 kilomètres en sud-Bourgogne. Un manque à gagner considérable pour les villages traversés par le tracé.

C'est désolant, le canal est mort Alain Gaudrey Maire de Fragnes

En 2018, on comptabilisait sur le canal quelques 1600 passages par écluse. Dont près de la moitié se font en juillet et en août, au plus fort de la saison touristique. "On a jamais vu ça si tôt", affirme Lauren Develet, chef de base "Locaboat".

Triste mine au port de Metz

Depuis 30 ans, le port de plaisance de Metz accueille chaque année 700 bateaux.

Et si les plaisanciers apprécient ce plan d'eau situé au centre-ville, cette année, les bateaux se font rares.

Malgré une météo ensoleillée, peu de touristes ont jeté l'ancre, pour une raison simple : certains fleuves sont asséchés, des canaux fermés, ce qui prive la capitainerie de toute une clientèle venue d' Europe du Nord. Du jamais vu pour Gilles qui a constaté une baisse de 70% de sa clientèle belge. "Le tronçon qui va vers Epinal est fermé, nos amis d'Europe du Nord, ne peuvent plus venir chez nous".