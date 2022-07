Italie : état d’urgence décrété à cause de la sécheresse

Alors que la saison estivale débute, l’Italie est d’ores et déjà touchée par une sécheresse jamais vue depuis près de 70 ans. La situation est extrême et les autorités ont mis en place l’état d’urgence. "Le pays est atteint d’une sécheresse inédite, imaginez dans certaines zones du nord du pays, il n’a pas plu une seule goutte d’eau depuis près de quatre mois. Vous y ajoutez des températures record et vous obtenez cette situation absolument catastrophique", expose le journaliste.



Cinq régions en état d’urgence

Face à cette situation inédite, le gouvernement italien n’a pas eu d’autres choix que de mettre en place l’état d’urgence qui se compose de plusieurs mesures. "Concrètement, ça signifie un plan d’aide de 36 millions d’euros pour améliorer notamment le réseau d’eau. Ces mesures s’ajoutent à celles prises notamment par 200 communes comme Milan ou Rome, comme l’interdiction d’arrosage des jardins, de laver sa voiture ou encore d’utiliser les fontaines publiques", précise le Lionel Fueurstein.