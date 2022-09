En Ardèche, la rivière de l'Ouvèze encore riche en eau grâce à la renaturation

FRANCEINFO

En Ardèche, le débit des cours d'eau est au plus bas après trois mois de sécheresse. Mais, il existe des miracles. L'Ouvèze, dont le lit traverse le village de Rompon, contient plus d'eau qu'il y a quelques années à la même période de l'année. C'est grâce à la technique de la renaturation. Ce terme désigne les opérations d'aménagements et de gestion restauratoire puis conservatoire consistant à restaurer l'état écologique et paysager de sites naturels dégradés par les activités humaines.

Sur les bords de l'Ouvèze, l'homme est intervenu pour aider la nature à se refaire une place. Près de 30 000 mètres cubes de galets et de graviers ont été déposés dans le lit de la rivière pour retenir l'eau. Des végétaux ont été plantés pour faire de l'ombre et éviter l'assèchement de la rivière.

L'eau coule à nouveau

En 10 ans, les résultats sont très encourageants avec un débit bien supérieur de l'Ouvèze en plein été. Il y a une décennie les photos du site montraient une rivière asséchée, sans aucune plante sur ses berges. Aujourd'hui, le paysage est bien plus vert et de l'eau s'écoule sous les rochers déposés là dans le cadre du processus de renaturation.

"On retrouve des quantités d'eau. On retrouve des espèces protégées comme le castor avec ce barrage qu'on voit devant nous. On retrouve aussi beaucoup de poissons et libellules", explique Alexandre Saussac, technicien de la rivière à la communauté d'agglomération Privas centre Ardèche.

Une piste à suivre pour de nombreux territoires français sévèrement touchés par la sécheresse cet été.