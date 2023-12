Info franceinfo Crise de l'eau à Mayotte : le paiement des factures par l'Etat va être reconduit à partir de janvier

La prise en charge par l'Etat des factures d'eau des habitants de Mayotte, confrontés à une grave pénurie de cette ressource vitale sur leur île, va être reconduite à partir de janvier, a appris franceinfo de source gouvernementale, dimanche 31 décembre.

Le paiement par l'Etat des factures d'eau devait initialement se terminer le 31 décembre. Dimanche, une source gouvernementale explique à franceinfo qu'il va se poursuivre jusqu'à nouvel ordre, "en fonction de la situation" et de son évolution.

La sécheresse la plus importante depuis 1997

Le 5 octobre dernier, Elisabeth Borne avait annoncé la prise en charge par l’Etat de ces factures "de septembre à décembre, compte tenu de la dégradation très importante du service rendu au public". Le même jour, sur franceinfo, le ministre délégué aux Outre-Mer, Philippe Vigier, avait indiqué que l'Etat "continuera en janvier" à prendre en charge les factures d'eau "si l'eau n'est pas revenue de façon courante". Pour faire face à cette crise de l'eau due à une sévère sécheresse, l'Etat avait intensifié les coupures. En octobre dernier, la population mahoraise était privée d'eau deux jours sur trois.

Le département le plus pauvre de France est confronté à sa plus importante sécheresse depuis 1997, alors que son approvisionnement dépend largement des eaux pluviales. Les déficits pluviométriques sont aggravés par un manque d'infrastructures et d'investissements dans un territoire qui, sous pression de l'immigration clandestine venue notamment des Comores voisines, connaît une croissance démographique de 4% par an.