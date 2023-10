Crise de l'eau à Mayotte : l'Etat prendra en charge les factures de septembre à décembre, annonce Elisabeth Borne

Face à la sécheresse qui touche l'île, la population mahoraise est privée d'eau deux jours sur trois depuis début septembre.

L'Etat va prendre en charge temporairement les factures d'eau des habitants de Mayotte confrontés à une grave pénurie. "Les abonnés au service de l'eau n'auront pas à payer les factures des mois de septembre à décembre 2023, compte tenu de la dégradation très importante du service rendu au public", a annoncé jeudi 5 octobre Elisabeth Borne à l'issue d'une réunion interministérielle. Cette prise en charge pourra "continuer en janvier" "si l'eau n'est pas revenue de façon courante", a de son côté précisé sur franceinfo Philippe Vigier, ministre délégué chargé des Outre-mer.

Le département le plus pauvre de France est soumis à sa plus importante sécheresse depuis 1997, alors que son approvisionnement dépend largement des eaux pluviales. Les déficits pluviométriques y sont aggravés par un manque d'infrastructures et d'investissements. Face à cette situation, l'Etat a instauré des coupures d'eau depuis plusieurs mois. Celles-ci ont récemment été renforcées. Depuis le 4 septembre, la population mahoraise est privée d'eau deux jours sur trois.

Distribution de bouteilles d'eau

Le gouvernement prévoit également "d'élargir progressivement" jusqu'à la mi-novembre la distribution de bouteilles d'eau gratuites, limitée à ce jour à 50 000 personnes parmi les plus vulnérables, grâce à davantage d'acheminements de bouteilles depuis La Réunion et l'Hexagone. La distribution sera ainsi élargie "à 110 000-120 000 personnes", ajoute Philippe Vigier. Quelque 300 militaires et civils seront déployés à Mayotte pour assurer la logistique de cette distribution, dont 50 assistants d'éducation dans les écoles.

En outre, 30 personnes renforceront les effectifs en personnel soignant du centre hospitalier de Mamoudzou "dans les prochains jours", et un "dispositif d'aides" aux entreprises touchées par ces pénuries sera mis en place "courant novembre".