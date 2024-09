Météo variée en France ce 13 septembre 2024 : du soleil, de la pluie et des nuages sont annoncés ce jour

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

Des vigilances vents forts sont à prévoir aujourd'hui. Ce vendredi, une météo ensoleillée est annoncée dans les trois quart Nord-Ouest et dans le sud-est et la Corse alors qu'on attend de la pluie dans le centre est et des nuages dans l'Allier, en Savoie et dans la Creuse.

Vents forts : ce vendredi, Météo France place un département en alerte jaune

Un département est en vigilance jaune vents violents aujourd'hui. Les territoires concernés sont les suivants : les Bouches-du-Rhône. Consultez le détail des vigilances avec notre carte en temps réel.

Aujourd'hui, un ciel partagé entre du soleil et de la pluie

Le ciel du quart Nord-Ouest, du pourtour méditerranéen, du Golfe de Gascogne et des plaines du Sud-Ouest est inondé de soleil ce matin.

La Côte basque est affectée par des pluies faibles.

La Corse va bénéficier de belles éclaircies. Sur Corse et sur le Golfe du Lion, un vent de nord-ouest souffle à 45 km/h. Le Nord-Ouest se retrouve avec un vent de nord à 44 km/h. Il fait 10°C à Lille, 8°C du côté de Rennes, 9°C à Mulhouse et 17°C à Perpignan. La maximale est de 21°C à Bastia.



Les habitants du Nord-Est et des Vosges sont sous des pluies fines cet après-midi.

Grand soleil pour l'extrême Nord-Ouest, le pourtour méditerranéen et la Côte basque.

Des éclaircies sont attendues sur les Cévennes. La température affiche une hausse par rapport aux jours précédents. Prévoyez 16°C à Amiens, 19°C à Bayonne, 14°C à Metz, 23°C du côté de Perpignan, 17°C à Tours et la maximale est de 24°C à Fréjus.

Sur la plaine d'Alsace, le temps est couvert avec des pluies faibles. Les températures sont de 15°C du côté de Rouen, 16°C à Rennes et la maximale est de 22°C à Fréjus. Il fait aussi 13°C à Metz et 19°C à Bayonne.

Pour terminer, c'est un ciel clair qui est annoncé entre vendredi et samedi.

Toute la France (hormis les Hauts-de-France ainsi que la Normandie) sera sous un grand soleil demain

Un beau soleil va couvrir le Sud et le Golfe du Lion, le matin.

Des nuages vont apparaître au-dessus des Alpes et des Vosges.

Des pluies fines sont attendues dans le Haut-Rhin. On attend 9°C à Amiens, 12°C à La Rochelle et Toulouse, 10°C à Strasbourg et on ira jusqu'à 23°C à Poggio-Mezzana.

L'après-midi, le soleil se montrera sur le quart Sud-Ouest et sur le Golfe du Lion.

Le ciel du Nord et du Nord-Est verra apparaître une perturbation nuageuse.

Le Finistère verra le soleil percer entre deux nuages.

Attendez-vous à une moyenne de 15°C à Rouen, 17°C à Brest, 18°C du côté de Toulouse et enfin 25°C à Draguignan.

La moitié Sud, les Vosges, le Golfe du Lion, le Golfe de Gascogne et le Val de Saône auront un bel ensoleillement le soir.

La Corse profitera de belles éclaircies.

Sur le Nord, une couche nuageuse va apparaître et assombrir le ciel. Côté valeurs, on prévoit 15°C à Amiens, 13°C à Strasbourg, 19°C du côté de Montpellier et Bastia. La température maximale sera de 24°C à Draguignan.

Pour finir, la nuit entre samedi et dimanche sera claire.



