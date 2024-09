Alertes vents forts et fortes pluies aujourd'hui en France : découvrez la météo du 25 septembre 2024

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

On prévoit des vigilances vents forts, fortes pluies ce jour. Il faut compter sur un temps variable ce mercredi : des nuages sont prévus dans la moitié sud-est, tandis que de la pluie est annoncée sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique et des averses de pluie dans l'ouest.

Vents forts, fortes pluies : 11 départements placés en vigilance jaune par Météo France

11 départements ont été placés, aujourd'hui, en alerte jaune. 9 départements sont en vigilance vents forts : ce risque est annoncé pour le centre est, la Haute-Loire ainsi que la Creuse. On compte 2 départements en alerte fortes pluies, annoncée pour la Charente-Maritime ainsi que la Vendée. Consultez le détail des vigilances avec notre carte en temps réel.

Des nuages et de la pluie se partagent le ciel aujourd'hui

La matinée est marquée par des nuages qui devraient apparaître sur le quart Sud-Ouest, sur le Nord-Est, sur le Massif central et sur les Cévennes.

Les nuages seront disséminés et les Alpes peuvent profiter de quelques rayons de soleil.

Grand soleil pour la Côte d'Azur. Un vent de sud souffle à 25 km/h sur les Pyrénées, dans la plaine d'Alsace et sur la Côte basque. Un vent de sud-ouest est prévu sur les Vosges : il souffle à 33 km/h. Côté températures, on attend 14°C à Amiens, 16°C à Metz, 22°C du côté de Bayonne. La maximale est de 25°C à Corte.



Sur la moitié Sud et sur le Golfe du Lion, une couche nuageuse va apparaître cet après-midi et assombrir le ciel.

Les habitants de la Corse sont sous des pluies faibles. Les températures maximales accusent une hausse. On prévoit 17°C à Rouen, 18°C à Bordeaux et Dijon, 19°C à Strasbourg et on atteint 28°C à Corte.

Prévoyez de quoi vous protéger sur le Nord, des fortes pluies tombent le soir.

Des nuages sont présents sur le Sud, sur le Sud-Est, sur les Alpes, sur les Vosges et dans la plaine d'Alsace. Les valeurs sont de 16°C du côté d'Amiens, 18°C à La Rochelle et la température maximale est de 27°C à Argelès-Gazost. Il fait également 17°C à Strasbourg et 19°C à Bayonne.

Entre mercredi et jeudi, pour finir, le temps de la nuit est pluvieux.

Météo variée demain : de la pluie et des averses de pluie

Des fortes pluies feront une apparition remarquée le matin sur le Nord-Est.

La Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Île-de-France seront couvertes, une masse nuageuse va apparaître sur toute la zone.

Temps clément en Ariège avec de belles éclaircies. Il fera 14°C à Lille, 21°C du côté de Pau, 16°C à Mulhouse et 20°C à Montpellier. La maximale sera de 27°C à Prades.

Le Nord-Est, le Sud-Ouest, l'extrême Nord et les Vosges seront affectés par des fortes pluies l'après-midi.

Le ciel du Golfe du Lion sera inondé de soleil.

Prévoyez 18°C à Amiens, 19°C à La Rochelle, 18°C à Mulhouse, 25°C du côté de Marseille, 18°C à Bourges et la maximale sera de 31°C à Prades.

Des fortes pluies sont attendues, le soir, sur le Nord-Est et sur les Vosges.

Un beau soleil va couvrir la Corse. Comptez sur une moyenne de 15°C à Rouen, 18°C à Bordeaux, 23°C du côté de Montpellier et enfin 30°C à Prades.

Pour terminer, le ciel sera clair dans la nuit de jeudi à vendredi.





Retrouvez en détail les prévisions sur notre plateforme météo y compris la météo des neiges partout en France

Allergies aux pollens : consultez les risques avec notre carte en temps réel Feux de forêt : consultez les risques avec notre carte en temps réel