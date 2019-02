Plusieurs records de chaleur battus battus pour un mois de février dans l'Hexagone

Le mercure a grimpé à 20,5°C à La Rochelle et à 24,7°C à Béziers ce vendredi, notamment.

C'est le printemps avant l'heure. Plusieurs records de chaleur pour un mois de février ont été battus en France métropolitaine, vendredi 22 février, en particulier sur les côtes méditerranéenne et atlantique, a indiqué Météo France sur Twitter.

Avec une masse d'air remarquablement douce en place sur une large partie du pays, on a localement approché le seuil de la chaleur (25°C à Prades le Lez dans l'Hérault) aujourd'hui dans le Languedoc, ou de nombreux records mensuels ont été battus et également près de l'Atlantique. pic.twitter.com/YQNdJ42Byj — Météo-France (@meteofrance) 22 février 2019

Dans l'Hérault, il a fait 24,7°C à Béziers, battant largement le précédent record (23,1°C) de février 2012, et 23,6°C à Montpellier (22,5°C en février 2012). Dans le Gard, le thermomètre a atteint 23,8°C à Vic-le-Fesq (23°C en février 1989) et 23,1°C à Aigues-Mortes (21,6°C en février 2012). Dans les Bouches-du-Rhône, Saint-Chamas a battu son tout récent record de la semaine dernière avec 22,2°C.

Sur la côte atlantique, le mercure a grimpé à 20,5°C à La Rochelle, battant de loin le précédent record de février 2009 (17,8°C). Et en Vendée, les records ont été battus à Noirmoutier avec 19,9°C et à l'île d'Yeu avec 16,7°C.

Un ensoleillement "excédentaire"

Ce mois de février est également marqué par un ensoleillement "excédentaire", indique Météo France dans un communiqué, qui évoque la possibilité de records. Ainsi, 110 heures d'ensoleillement ont été enregistrées à Strasbourg, soit 76% de plus que la normale, 110 heures également à Nevers (+72%) ou encore 98 heures à Paris (+67%) et 97 heures à Saint-Brieuc (+71%).

☀️L'ensoleillement de ce mois de février est excédentaire sur l'ensemble du pays. Cela s'explique par les conditions anticycloniques qui perdurent depuis le 12 février sur la France et favorisent un temps sec et globalement très ensoleillé. https://t.co/CjjNUfU8iV pic.twitter.com/ocKt8jdo7Y — Météo-France (@meteofrance) 22 février 2019

Ces "anomalies" sont plus marquées des frontières belges à l'Alsace et au nord de la Franche-Comté, entre le sud de la Bourgogne et le nord de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ou encore entre les côtes nord de la Bretagne et le Cotentin. "Sur ces régions, l'ensoleillement, du 1er au 21 février, est nettement supérieur à une fois et demi l'ensoleillement moyen sur cette période".