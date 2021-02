Pluies verglaçantes : dans le Finistère et les Côtes d’Armor, l’état du réseau secondaire est "catastrophique"

"N’entreprenez aucun déplacement autres que ceux absolument indispensables". Tel est le message diffusé par les autorités dans l'Ouest. Les routes sont impraticables, rendues glissantes par des pluies verglaçantes.

>> Neige-verglas : suivez l'évolution de la situation en direct.

Bretagne : des voitures et des poids lourds coincés sur les routes par le verglas

L’état du réseau secondaire est "catastrophique" vendredi 12 février au matin dans le Finistère et les Côtes-d’Armor, selon les gendarmes cités par France Bleu Breizh Izel. Les autorités appellent à ne pas sortir.

Dans les Côtes-d'Armor, le conseil départemental recommande de reporter les déplacements. Les pluies verglaçantes de la soirée et de la nuit ont rendu les routes très glissantes. Plus de 350 poids lourds sont stationnés sur des aires d'autoroutes dans le département. Les gendarmes sont intervenus plus de 95 fois dans la nuit. Le réseau secondaire est complètement impraticable.

Dans le Finistère, les pompiers sont intervenus 217 fois depuis jeudi soir. On dénombre des accrochages ou encore des personnes coincées par le verglas. À Coray (Finistère), plusieurs personnes ont passé la nuit dans leur voiture, coincées par le verglas là aussi. L'état des routes sur le réseau secondaire finistérien est "catastrophique", selon les gendarmes, qui appellent les gens à rester chez eux ce vendredi matin.

Les poids lourds de plus de 7,5 tonnes ont interdiction de circuler sur la départementale 785 entre Penmarc'h et Pleyber Christ dans les deux sens, et sur la départementale 769 entre Caudan et Carhaix Plouguer.

Dans le Morbihan, les zones les plus glissantes se trouvent le secteur de Lorient-Port, Scorff-Guiscriff-Gourin et Le Faouet.

La Vendée, les Deux-Sèvres, l'Indre et la Vienne en rouge

Quatre départements de l'Ouest, la Vendée, les Deux-Sèvres, l'Indre et la Vienne sont placés en alerte rouge neige-verglas vendredi 12 février au matin. Un nouvel épisode notable de pluies verglaçantes va rendre les chaussées glissantes et très dangereuses. "Le risque de pluies verglaçantes se renforce vendredi matin : de nouvelles pluies sont attendues et arrivent sur des sols froids, donnant alors une couche de glace au sol de l'ordre de 5mm, pouvant atteindre localement jusqu'à 1 cm", indique la préfecture des Deux-Sèvres dans un communiqué.

Des restrictions sont en vigueur sur le réseau routier national et les voies rapides. La vitesse maximale de tous les véhicules est limitée à 70 km/h dans l'Indre, en Vendée, en Creuse, dans les Deux-Sèvres, la Vienne et la Haute-Vienne. Dans les départements de la Creuse, des Deux-Sèvres, la Vienne et la Haute-Vienne la vitesse est limitée pour tous les véhicules à 60 km/h sur les routes à double sens de circulation. Il est aussi interdit de dépasser pour tous les véhicules sur tous les axes du réseau routier national de ces départements.

Des restrictions sont en vigueur sur le réseau de VINCI autoroute : sur l'A87 (axe Angers-La Roche-sur-Yon), l'A83 (Nantes-Niort), l'A10 (du sud de Tours au nord de Saintes) ainsi que sur l’A20 hors réseau VINCI Autoroutes (au sud de Vierzon). Les poids lourds de plus de 3,5 tonnes ont l'interdiction de circuler, la vitesse maximum est de 70 km/h pour tous les véhicules et il est interdit de doubler. Selon VINCI, "la formation de verglas ou de plaques de glace peut rendre le réseau routier impraticable et augmente le risque d'accidents et de blocages durables".



La préfecture de Vendée conseille à tous de ne circuler qu'en cas d'absolue nécessité. "N’entreprenez aucun déplacement autres que ceux absolument indispensables", préconise-t-elle dans un communiqué. Les autorités anticipent également des dégâts très importants qui "peuvent affecter les réseaux de distribution d’électricité et de téléphone pendant plusieurs jours". La préfecture ajoute que "de très importantes perturbations sont à craindre concernant les transports aériens et ferroviaires."