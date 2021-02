DIRECT. Météo : toujours quatre départements de l'Ouest en vigilance rouge "neige-verglas"

Ce qu'il faut savoir

Quatre départements de l'Ouest sont toujours placés en vigilance rouge "neige-verglas" par Météo France, vendredi 12 février. Il s'agit de la Vendée, des Deux-Sèvres, de la Vienne et de l'Indre. Des arrêtés préfectoraux instaurent des restrictions de circulation dans les départements de l'Indre et de la Vendée sur tout le réseau routier. De plus, 35 départements sont en alerte orange. Parmi eux, 19 sont concernés par une vigilance "neige-verglas", 13 départements de l'Est sont touchés par une vigilance "grand-froid" et trois sont en alerte "crues". Suivez la situation dans notre direct.

Pluies verglaçantes. Un nouvel épisode notable de pluies verglaçantes va rendre les chaussées glissantes et très dangereuses. "Le risque de pluies verglaçantes se renforce vendredi matin : de nouvelles pluies sont attendues et arrivent sur des sols froids, donnant alors une couche de glace au sol de l'ordre de 5mm, pouvant atteindre localement jusqu'à 1 cm", indique la préfecture des Deux-Sèvres dans un communiqué. Le risque de pluies verglaçantes reste durable la journée de vendredi.

Restrictions de circulation. Depuis 4 heures vendredi matin, des arrêtés préfectoraux instaurent des restrictions de circulation dans les départements de l'Indre et de la Vendée sur tout le réseau routier : la vitesse maximale de tous les véhicules est limitée à 70 km/h. La préfecture de Vendée conseille à tous de ne circuler qu'en cas d'absolue nécessité. "N’entreprenez aucun déplacement autres que ceux absolument indispensables", préconise-t-elle dans un communiqué.

Températures glaciales dans l'Est. Treize départements de l'Est sont touchés par une vigilance "grand-froid". Des températures glaciales sont attendues pour les jours à venir. Globalement, les températures vendredi matin sont comprises entre -10 et -14 degrés, localement moins. Météo France prévoit entre -6 et -9 degrés sur les secteurs de Dijon, Gray et Verdun, Metz.