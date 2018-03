VIDEO. Le froid glacial s'installe dans plusieurs régions d'Europe

"Moscou-Paris" en France, "La bête de l'Est" au Royaume-Uni, "L'ours de Sibérie" aux Pays-Bas ou le "canon à neige" en Suède : les surnoms se succèdent pour désigner la vague de froid glacial qui sévit en Europe.



L'Irlande est frappée de plein fouet. En plus de la chute des températures, le pays est touché par la tempête Emma, jeudi 1er mars. Les températures avoisinent -6 °C, rapporte le site irlandais The Independent (en anglais). L'aéroport de Dublin annonce la suspension du trafic aérien, "probablement" jusqu'à samedi, du fait de l'alerte rouge "neige et verglas" qui touche le pays.

Des stalactites sur les rives de la mer Noire

En Ecosse (Royaume-Uni), la neige a rendu une autoroute impraticable. Des centaines d'automobilistes sont restés bloqués durant plus de dix heures. Une partie de la Turquie grelotte aussi. Istanbul s’est réveillée sous la neige. Et la ville de Venise (Italie) n'est pas épargnée.



L'image la plus spectaculaire est à trouver sur les rives de la mer Noire, dans la ville de Constanta, en Roumanie, ce jeudi. Les environs du casino donnent un spectacle de stalactites de glace.