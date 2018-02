Météo : comment résister à la vague de froid ?

Un seul petit degré ce vendredi 23 février au matin sur la capitale. Pas vraiment le pôle Nord, mais avec le vent, une bonne sensation de froid, presque glaciale. Sur ce marché, chacun se réchauffe comme il peut : l'écailler a son chauffage d'appoint ; le primeur, capuche et mitaines ; les clients, tout ce qu'il faut pour faire face à l'adversité.

Les organismes les plus fragiles exposés

Les températures devraient chuter en début de semaine prochaine. Prudence pour les personnes fragiles, car quand il fait froid, l'organisme lutte pour maintenir sa température à 37°C, ce qui peut vite l'épuiser. Sensibles aussi, les personnes âgées et les jeunes enfants. Quant aux sportifs, seuls les plus entraînés sont invités à pratiquer en extérieur, à condition de s'échauffer plus longuement que d'habitude.