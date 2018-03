Le Pays de Galles se prépare à l'arrivée de la tempête Emma. "On sent arriver ce front froid. Le Pays de Galles va effectivement connaitre la pire tempête de neige depuis 30 ans. La tempête Emma qui donc arrive cette nuit, qui va souffler très fort demain", rapporte le correspondant de France Télévisions à Swansea, Loïc de la Mornais.

L'Irlande isolée

Toutes les écoles seront évidemment fermées demain, jeudi 1er mars. 30 à 50 centimètres de neige sont attendus, avec des températures qui vont descendre jusqu'à -14°C, et des vents à plus de 120km/h. "C'est tout le littoral ouest-britannique qui va être frappé, notamment beaucoup l’Écosse, et aussi l'Irlande, où on a vu aujourd'hui les premières pénuries dans les supermarchés. Des pénuries de pain et de lait notamment", précise le journaliste de France 2. L'Irlande est ce soir coupée du reste des îles britanniques puisqu'aucun ferry ni aucun avion n'ont décollé aujourd'hui.

Le JT

Les autres sujets du JT