VIDEO. Pas de circulation différenciée à Paris : "La pollution ne s'arrête pas au périphérique", répond Benjamin Griveaux

"La pollution et la lutte contre la pollution atmosphérique doivent dépasser les clivages politiques, échapper à la petite politique politicienne, et faire en sorte qu’on y arrive ensemble", a répondu Benjamin Griveaux, mardi 26 février sur franceinfo, à la colère de la mairie de Paris, réclamant des mesures d'urgence face à la pollution. Christophe Najdovski, adjoint chargé des Transports, a notamment critiqué des "mesurettes".

"Arrêter de se comporter de manière égoïste"

"La pollution ne s’arrête pas au périphérique. Quand on prend des décisions dans Paris, ça impacte les habitants de la petite couronne. Donc, il faut arrêter de se comporter de manière égoïste", a poursuivi le porte-parole du gouvernement et secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre. "Avoir déplacé la pollution du centre de Paris vers les grands boulevards et vers l’est de Paris, je ne suis pas sûr que ce soir le meilleur service rendu pour la qualité de l’air à Paris", a-t-il ajouté.

"Face à la pollution, c’est le préfet qui décide de prendre des mesures. Ce n’est pas le gouvernement au doigt mouillé qui va décider, a développé Benjamin Griveaux. Le préfet prend ses décisions [avec] un comité d’experts, dont c’est le métier. Ils ont estimé qu’il y avait de la pollution et le préfet n’a pas rien fait : il y a eu des restrictions sur les vitesses, une restriction sur l’utilisation des transports. C’est fait par un comité d’experts et par un autre comité où siègent les élus de la ville et les élus de la région.

Il y a des décisions qui sont prises de manière scientifique par des experts, auxquels participent notamment Airparif. Il faut faire ça de manière sereine."