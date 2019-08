Un épisode de pollution à l'ozone attendu demain en Ile-de-France

L'association Airparif conseille d'éviter les activités physiques et sportives intenses en plein air.

Airparif met en garde, samedi 24 août dans un communiqué, contre un épisode de pollution à l'ozone attendu dimanche en Ile-de-France. L'association qui surveille la qualité de l'air francilien prévoit un dépassement du seui d'information, sans pour autant que le seuil d'alerte ne soit atteint. Selon les prévisions d'Airparif, la concentration d'ozone dans l'air pourrait être comprise entre 170 et 200 microgrammes par mètre cube d'air dimanche en région parisienne.

Ce nouvel épisode de pollution de l'air en Ile-de-France est provoqué par la conjugaison de deux facteurs météorologiques. Dimanche, les températures seront élevées, avec 33 °C attendus dans l'après-midi, et le vent sera très faible, avec une vitesse de l'ordre de un à deux mètres par seconde. L'air pollué devrait donc stagner au-dessus de la région parisienne. Airparif conseille aux Franciliens d'éviter de sortir lorsque l'ensoleillement sera maximum et d'éviter les activités physiques et sportives intenses en plein air.