Pollution : un lien entre les particules fines et les contaminations au Covid-19 ?

Les pics de pollution jouent-ils un rôle dans la propagation de l’épidémie de Covid-19 ? Une concentration élevée de particules fines pourrait entraîner une hausse des contaminations. C’est une piste sur laquelle travaillent des chercheurs. Ils se sont intéressés durant la première vague à la région du Tessin en Suisse, ainsi qu'à Paris et Londres (Royaume-Uni). "Lorsqu’il y avait des conditions atmosphériques particulières, notamment anticycloniques, (…) liées aux activités humaines, alors il y avait à la fois plus de cas, mais aussi des cas plutôt plus graves", explique le Pr. Antoine Flahault, épidémiologiste et directeur de l’Institut de santé globale à l’Université de Genève, en Suisse.

La pollution fragilise l’organisme

Ces émissions de particules fines sont liées à l’activité humaine comme le trafic routier ou le chauffage, mais aussi à des facteurs naturels comme la remontée des sables du Sahara. Elles pourraient favoriser le transport du virus, et fragilisent l’organisme. "L’impact des polluants sur nos systèmes immunitaires, (...) va faire que si vous êtes en contact avec le virus par un autre moyen que des particules fines, comme vos défenses immunitaires sont diminuées par la pollution de l’air, vous allez plus facilement tomber malade", explique le Dr. Thomas Bourdrel, radiologue. L’Organisation Mondiale de la Santé reste, de son côté, prudente sur le lien entre particules fines et propagation du virus.







Le JT

Les autres sujets du JT