Pollution : Total et Elf étaient-ils déjà au courant des risques dès les années 1970 ?

De surprenantes révélations ont vu le jour à propos de Total et Elf. Si des chercheurs affirment que les deux géants du pétrole savaient dès 1971 que leur activité aurait un impact néfaste sur l'environnement, il se pourrait qu'ils aient également tenté d'étouffer l'information.

La pollution des industries pétrolières est connue comme l'une des plus polluantes au monde. Dans un magazine interne de Total, plusieurs passages laissent penser que la célèbre entreprise était informée dès le début des années 1970 des effets néfastes de leurs activités sur la planète. "Il n'est pas impossible selon certains, d'envisager une fonte au moins partielle des calottes glaciaires des pôles, dont résulterait à coup sûr une montrée sensible du niveau marin. Ses conséquences catastrophiques sont faciles à imaginer", avertissait un expert en climatologie dans le magazine.

Total dément les accusations

Dans un document confidentiel daté de 1993, on peut lire des consignes données à la direction pour répondre aux interrogations sur l'impact climatique : "Montrer que, contrairement à une idée à la mode, l'écologie est plus destructrice que créatrice d'emplois", peut-on y lire en plus d'autres conseils sur les éléments de langage à adopter. Total réfute ces accusations dans un communiqué de presse.