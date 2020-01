Pollution : alerte rouge en Auvergne-Rhône-Alpes

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Changer les habitudes. Pour la première fois, épisode de pollution aux particules fines oblige, Saint-Étienne (Loire) applique la circulation différenciée. Seules les voitures affichant une vignette Crit'air de zéro à trois étaient autorisées à rouler en ville ce samedi 25 janvier. Une restriction de circulation que beaucoup ignorent.

Une grande partie de la vallée du Rhône est en vigilance rouge

Pour inciter les habitants à laisser leurs voitures au garage, les trams et bus étaient gratuits samedi 25 janvier. À Lyon (Rhône), il n'y avait pas de gratuité des transports, mais un ticket au tarif unique de 3 € pour voyager quand la carte de la pollution vire au rouge. Après Lyon et Grenoble (Isère), une grande partie de la vallée du Rhône est en vigilance rouge. Sans vent, les conditions météo favorisent la stagnation des polluants et la qualité de l'air reste très mauvaise.

