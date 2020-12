Londres sous un brouillard de pollution : retour sur le 4 décembre 1952

Les images sont parfois impossible à distinguer. Le ciel s'est abattu sur Londres, le 4 décembre 1952, et un anticyclone sans aucun vent s'est installé au-dessus de la ville. Il piège toutes les fumées noires produites par la capitale industrielle. La relève de la garde ne voit plus le Palais. Pendant cinq jours, le soleil ne se lève plus.

12 000 personnes tuées



La confusion est totale, les policiers doivent faire la circulation avec des torches. 68 ans plus tard, cette période effraie et fascine encore. Le phénomène est tellement inédit qu'un terme est créé pour lui : le grand smog. Contraction de "smoke" la fumée, et "smog" le brouillard. C'est la somme de tous les poisons qui menaçaient l'air londonien depuis des années : les centrales à charbon, le train à vapeur et les cheminées des foyers pour supporter le froid. 12 000 personnes sont tuées par des pneumonies et de graves bronchites. En 1956, une loi est votée pour réduire le dioxyde de soufre rejeté par les centrales.

