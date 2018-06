Les idées claires : La voiture électrique, vraiment propre ?

Les voitures électriques sont-elles vraiment plus propres que les voitures à essence ou diesel ?

Le marché du véhicule électrique est en pleine croissance. Renault vient d'annoncer un milliard d'euros d'investissement pour développer le véhicule électrique d'ici 2022. De son côté, Nicolas Hulot a annoncé son souhait de mettre fin aux ventes de véhicules à essence et diesel d'ici 2040. En Inde, le gouvernement de Narendra Modi est encore plus ambitieux : il veut bannir définitivement les voitures conventionnelles d'ici 2030.

La voiture électrique focalise beaucoup d'espoirs face au défi de la réduction des gaz à effet de serre. Pourtant son empreinte carbone est loin d'être nulle.

D'abord, la construction des batteries nécessite l'extraction et l'acheminement de métaux rares depuis des pays africains. Une fois sur le marché, ces batteries doivent être régulièrement rechargées, or l'électricité n'est pas aussi propre et décarbonée d'un pays à l'autre. Là où l'électricité est produite à partir du charbon comme en Chine, l'impact environnemental d’un véhicule électrique est donc plus néfaste que si l'électricité provenait des éoliennes.

