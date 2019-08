Pollution : la circulation différenciée mise en place à Paris

"C'est la préfecture de police de Paris qui l'a annoncé sur Twitter. Seuls les véhicules disposant d'une vignette Crit'Air zéro, un et deux, pourront circuler librement dans la capitale lundi 26 août. Cette mesure exclut les véhicules diesel immatriculé avant 2011 et les véhicules essence immatriculés avant 2006. Les autorités justifient ce dispositif anti-pollution par les températures estivales qui participent à la très forte concentration de l'ozone dans l'atmosphère", explique la journaliste Pauline Forgue.

Lille aussi concerné

"Trois facteurs entrent en jeu : non seulement la pollution issue des véhicules et des transports, le rayonnement solaire ainsi qu'une quasi absence de vent. L’association de surveillance de la qualité de l'air Air Paris prévoit une très forte concentration d'ozone toute la journée et un pic en fin d'après-midi. La ville de Lille est aussi concernée par ces restrictions. Les véhicules les plus polluants ne pourront pas circuler dans la métropole jusqu'à minuit", conclut Pauline Forgue

