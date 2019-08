Pollution à l'ozone : la circulation différenciée mise en place dimanche en région parisienne

Airparif prévoit en effet une concentration en ozone comprise entre 170 et 200 microgrammes par mètres cube d'air, soit un probable dépassement du seuil d'information.

En raison d'un épisode de pollution à l'ozone, la circulation différenciée sera mise en place à partir de dimanche 25 août dans l'agglomération parisienne. Et la vitesse maximale autorisée sera réduite. La préfecture de police de Paris l'a annoncé, samedi 24 août, dans un communiqué.

La circulation différenciée sera en vigueur à partir de 5H30 et jusqu'à la fin de l'épisode de pollution. Sa mise en place a été décidée en raison des "fortes chaleurs et l'ensoleillement annoncés pour les jours à venir favorisant l'augmentation des concentrations en ozone", souligne la préfecture de police de Paris.

Pas de contrôles pour les vacanciers de retour

"Seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler" à l'intérieur du périmètre délimité par l'A86, à l'exception de celle-ci, soit Paris et la petite couronne. "Les autres véhicules ne pourront pas circuler", précise le communiqué. Cela concerne les voitures à essence immatriculées avant fin 2005 et les voitures diesel immatriculées avant fin 2010. La préfecture de police de Paris précise toutefois que les contrôles ne concerneront "pas les personnes regagnant la région parisienne ce dimanche", en cette période de retour de vacances.

Airparif, l'association de surveillance de la qualité de l'air en Ile-de-France, prévoit une concentration en ozone comprise entre 170 et 200 microgrammes par mètres cube d'air, soit un probable dépassement du seuil d'information pour ce polluant, fixé à 180 microgrammes par mètres cube d'air.