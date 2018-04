INFO FRANCE BLEU. Paris : l'obligation d'avoir une vignette anti-pollution Crit'Air étendue à la proche banlieue en 2019

Le périmètre de la zone de restriction de circulation sera étendu aux frontières de l'autoroute A86 en 2019 et non plus celles du périphérique, révèle mardi France Bleu Paris.

Une vignette Crit'Air de catégorie 4 sur le pare-brise d'une voiture, à Paris le 23 janvier 2017. (GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)