Charente : une pétition contre les camions de la RN10

Plus de 9 000 poids lourds circulent chaque jour sur la RN10, en Charente. La majorité est en transit entre l'Espagne ou le Portugal et l'Europe du Nord. Une circulation qui s'intensifie chaque année. Pour les riverains de cette route nationale à quatre voies, le bruit et la pollution sont de plus en plus difficiles à supporter. Des nuisances sonores qui s'ajoutent à la peur de circuler à côté de tels véhicules. Pourquoi ne pas obliger les camions en transit à prendre l'autoroute ? C'est la proposition d'une sénatrice socialiste, auteure d'une pétition signée par une centaine de maires charentais.

Selon une étude, la pollution de l'air le long de RN10 est deux fois plus importante que dans le reste de la région. Mais pour certains professionnels du transport, interdire les camions n'est pas la solution. Au bord de la RN10 se trouve l'un des plus grands centres routiers de France. Pour le gérant, l'interdiction des camions sur la nationale mettrait en péril plusieurs centaines d'emplois. L'idée de dérouter les camions de la RN10 est pour l'instant rejetée par la ministre des Transports, Élisabeth Borne.

