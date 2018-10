Six départements du Sud placés en vigilance orange pour des risques d'orages, de pluies et d'inondations

Une nouvelle vague orageuse va toucher les Pyrénées-Orientales, l'Aude, puis l'Hérault.

Six départements ont été placés en vigilance orange par Météo France, mardi 9 octobre, en raison des risques d'orages, de fortes pluies et d'inondations. Le Gard et les Pyrénées-Orientales sont concernés par l'alerte aux orages, tandis que l'Aude, l'Aveyron, l'Hérault et le Tarn sont placés en vigilance pluie-inondations.

Alors que des averses orageuses circulent mardi après-midi sur l'Aude, le sud-ouest de l'Hérault et localement sur les Pyrénées-Orientales, une nouvelle vague orageuse, plus active, va s'étendre dans la soirée à l'ensemble des Pyrénées-Orientales puis à l'Aude et à l'Hérault mercredi matin.

Dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, d'ici mercredi midi, les cumuls attendus sont de l'ordre de 100 à 150 mm, voire 150 à 200 mm, prévient Météo France. Dans l'Hérault et le Gard, d'ici mercredi soir, l'institut de prévisions s'attend à 100 à 150 mm de précipitations, et 200 à 250 mm localement. Une forte activité electrique, des chutes de grêle et de fortes rafales de vent sont attendues.