Pluie et inondation : sept départements de l'Est en vigilance orange

L'alerte aux orages est quant à elle levée partout.

Vous êtes prévenus : "près des frontières du nord et de l'Est, la perturbation s'attardera une bonne partie de la journée." Dimanche 28 juillet, Météo France a placé sept départements de l'Est en vigilance orange pour pluie-inondation, des Ardennes à la Drôme.

Les départements concernés par la vigilance orange sont l'Ain, le Doubs, la Drôme, la Haute-Savoie, l'Isère, le Jura et la Savoie. Six autres départements sont en vigilance jaune : il s'agit des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, du Rhône et du Vaucluse.

Les pluies cesseront en milieu d'après-midi

"Sur les départements en vigilance orange, les cumuls de précipitations prévus d'ici dimanche midi sont en moyenne de 30 à 60 mm mais pourront dépasser les 80, voire 100 mm sur des surfaces relativement étendues entre le sud du Jura, l'axe rhodanien et les Préalpes", indique l'organisme prévisionniste, indiquant que "très localement, les cumuls pourront être plus importants."



"Sur des sols très secs, ces précipitations vont facilement ruisseler et peuvent provoquer coulées de boue et glissements de terrain", met-il en garde, ajoutant qu'il "faudra attendre le milieu d'après-midi pour que les pluies cessent complètement."