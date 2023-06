Orages : une personne en urgence absolue après une chute d'arbre à Moissac, au nord de Toulouse

Plusieurs personnes ont également été prises en charge par les secours. Des rafales à plus de 130 km/h ont été observées dans cette zone du Tarn-et-Garonne.

Une personne est en urgence absolue après une chute d'arbre sur une véranda mardi dans la soirée, à Moissac (Tarn-et-Garonne), à environ 70 km au nord de Toulouse, rapporte ce mercredi France Bleu Occitanie. L'homme, âgé de 69 ans, a été touché à la tête et est hospitalisé à Montauban.

>> Orages : "C'était vraiment l'apocalypse", témoigne le maire d'Espelette où des producteurs de piment ont tout perdu

Les départements du Tarn-et-Garonne et du Gers ont été particulièrement touchés par les orages. Des rafales à plus de 130 km/h ont été observées dans le Tarn-et-Garonne. Deux autres personnes ont été prises en charge par les secours et sont en urgence relative. Une personne a par ailleurs été bloquée dans sa voiture dans la nuit de mardi à mercredi à 3h du matin, elle a été évacuée et mise en sécurité.

Les fortes pluies ont provoqué des dégâts matériels. Les urgences de l'hôpital de Moissac ont été fermées pendant un temps à cause de 10 cm d'eau dans l'établissement, "mais sont remises en service ce mercredi matin", selon les informations de France Bleu Occitanie.

Ecoles fermées et toitures arrachées

Le maire de Moissac a décidé de fermer les établissements municipaux qui reçoivent des enfants (crèche, école, centre de loisirs) mercredi. La préfecture du Tarn-et-Garonne annonce que le collège de Valence d'Agen ne sera pas ouvert ce mercredi. De gros dégâts sont à déplorer sur le site.

Dans le Gers, plus de 6.500 foyers étaient privés d'électricité à 22h selon Enedis, et plus de 9.500 dans le Tarn-et-Garonne. Les fortes rafales de vent ont occasionné des chutes d'arbres, coupant quelques routes, et une "dizaine de toitures" ont été arrachées dans le petit village de Miradoux (Gers), qui compte environ 500 habitants, selon la préfecture.

Vingt-deux départements étaient placés en vigilance orange dans la nuit de mardi à mercredi pour de violents orages, qui ont entraîné inondations, chutes d'arbres et coupures de courant. La vigilance est levée ce mercredi matin, mais de nouveaux orages sont attendus en fin de journée.