Orages, pluies et inondations : la Corse et les Alpes-Maritimes placées en vigilance orange

Météo France met en garde contre une "perturbation pluvio-orageuse très active".

Météo France appelle à la prudence. L'organisme a placé, dimanche 28 octobre, les Alpes-Maritimes et la Corse en alerte orange "orages" et "pluie-inondation". "Une pertrubation pluvio-orageuse très active" affectera la région dans la nuit de dimanche à lundi, puis dans la journée de lundi : des averses "orageuses et localement fortes", sont attendues, potentiellement accompagnées "de grêle, de fortes rafales de vent et de fortes intensités de pluie". Des cumuls de 70 à 100 mm en peu de temps sont possibles.

"Facteur aggravant", note Météo France, "le vent en Méditerranée génère des vagues" atteignant la Corse du Sud et les Alpes-Martitimes, "accompagnées d'une surélévation du niveau de la mer". Les "déferlements" associés "risquent d'engendrer des submersions sur les parties basses ou vulnérables du littoral de la Corse du Sud (principalement le golfe d'Ajaccio) et des Alpes-Maritimes".