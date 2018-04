Orages : neuf départements de l'Est placés en vigilance orange

Des orages sont attendus dimanche après-midi dans la région Grand-Est.

Attention à la foudre. Neuf départements de l'est de la France ont été placés, dimanche 29 avril, en vigilance orange aux orages par Météo France. Il s'agit des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de la Haute-Saône et des Vosges.

"Dans une masse d'air assez instable, des orages vont se multiplier et s'organiser cet après-midi et cette nuit pour devenir forts voire violents. Cela démarre sur la Champagne et la Haute-Saône en milieu d'après-midi, pour concerner ensuite les Ardennes et la Lorraine en fin d'après-midi et soirée", indique le site de Météo France.

"Ces orages occasionneront des rafales de vent généralement voisines de 80 km/h mais pouvant ponctuellement dépasser les 100 km/h, et ils seront parfois accompagnés de grêle", poursuit le bulletin météo. Le phénomène devrait se terminer dans la nuit. Par ailleurs, trois départements du Sud-Ouest (la Corrèze, le Lot et le Tarn-et-Garonne) sont toujours en vigilance orange pluie et inondation.