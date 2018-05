Le mois de mai a été le mois le plus orageux depuis 2000, selon Météo France

L'institut de prévisions a recensé "33 841 impacts de foudre au sol" pour la seule journée de lundi.

La foudre a découpé le ciel à de nombreux endroits, lundi 28 mai. Météo France a compté "33 841 impacts de foudre au sol" sur cette seule journée. "C'est la deuxième journée la plus orageuse en mai depuis 2000 derrière le 28 mai 2016", complète Météo France sur Twitter.

La journée d'hier a été marquée par une forte activité orageuse, la plus forte de l'année en cours :

33 841 impacts de foudre au sol hier (carte),

c'est la deuxième journée la plus orageuse en mai depuis 2000 derrière le 28/05/2016 (38 825 impacts au sol). #orages pic.twitter.com/KUDs5XCP5F — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) 29 mai 2018

Et la journée de lundi n'est pas la seule à battre des records. Le mois qui arrive à sa fin "est d'ores et déjà le mois de mai comptabilisant le plus grand nombre d'impacts de foudre au sol depuis 2000", note Météo France sur son site.

Du 1er au dimanche 27, la foudre a frappé 110 221 fois, un chiffre loin de l'ancien record mensuel de 84 336 impacts, qui datait de mai 2009. "En outre, ce bilan est seulement provisoire car une forte activité électrique est encore attendue cette semaine", précise l'institut de prévisions.