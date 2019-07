Orages en Corse : "En arrivant à Bastia, l'avion a été violemment secoué", raconte un passager du vol Paris-Bastia dérouté vers Marseille

Plusieurs vols n'ont pas pu atterrir à Bastia à cause des orages violents.

Toute la Corse est placée, lundi 15 juillet, en vigilance orange aux orages. 120 millimètres de pluie sont déjà tombés sur l'île de beauté en seulement deux heures, une impressionnante trombe marine s'est formée au large du port de Bastia, et les dégâts sont importants dans toute la Haute-Corse. Plusieurs avions, en provenance de Paris, Bordeaux ou Nice n'ont pas pu se poser à Bastia, et ont été déroutés.

Une tempête extrêmement violente

Le vol dans lequel se trouvait Olivier en fait partie. Un Airbus A319 d'Air France, qui effectuait la liaison entre Paris-Orly et Bastia, et qui s'est retrouvé en pleine tempête : "Nous avons décollé de Paris vers 11h20 pour un vol vers Bastia. Et en arrivant sur Bastia une heure et demie plus tard, l'avion a été violemment secoué, l'équipage a essayé d'atterrir", raconte le passager.

Ils ont fait deux tentatives d'atterissage, ils ont fait automatiquement des remises de gaz, parce que le temps était trop mauvais. C'était une tempête, c'était extrêmement violentOlivier, passager du vol Paris-Bastiaà franceinfo

Joint vers 14h30 par franceinfo, il indique que le vol s'est posé en début d'après-midi à Marseille "où c'est le grand beau temps. Les passagers sont restés extrêmement calmes. L'équipage a été très professionnel, très rassurant, très sympathique. Ils ont proposé de nous remonter à Paris, puis de prendre un vol vers Bastia", ajoute Olivier.