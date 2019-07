DIRECT. De nombreux dégâts en Haute-Corse en raison d'orages spectaculaires

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: Les orages provoquent des coupures de courant. Selon France 3 Via Stella, 2 891 foyers sont privés d'électricité cet après-midi en Haute-Corse.

: A Ville Di Pietrabugno, une tornade s'est formée, endommageant plusieurs véhicules et provoquant des chutes d'arbres. Voici quelques photos prises par France 3 Via Stella :

: Nous vous en parlions tout à l'heure, voici une autre vidéo de l’impressionnante trombe marine qui s'est formée devant Bastia ce matin.



: Selon la préfecture, citée par France 3 Via Stella, les orages attendus cet après-midi sur l'île présentent "une très grande activité électrique" et sont accompagnés "de très fortes rafales de vent pouvant atteindre 100 km/h, de pluies intenses donnant parfois 40 à 60 mm en moins d'une heure, et de grêle".

: Comme le rapporte France 3 Via Stella, un centre opérationnel départemental vient d'ouvrir à la préfecture de Haute-Corse pour coordonner les opérations de secours. Il est demandé aux habitantes et aux habitants de la région de ne pas prendre leur véhicule et de rester à leur domicile ou sur leur lieu de travail jusqu'à la fin de l'épisode de vigilance orange.









: Dans son bulletin, Meteo France annonce que "des lignes orageuses arrivent sur la côte ouest près d'Ajaccio cet après-midi". "En soirée, les orages qui sévissent actuellement dans la région de Bastia se décalent vers la région de Porto Vecchio, poursuit Météo France. S'ils auront perdu de leur vigueur, il y aura néanmoins de fortes pluies, de la grêle, un activité électrique intense et des rafales importantes sous orage".

: Après la Haute-Corse ce matin, la Corse-du-Sud est à son tour placée en alerte orange aux orages.

: Trombe d’eau en corse !





: En attendant les orages, les Bastiais ont pu observer une impressionnante trombe marine ce matin, rapporte Corse Matin. Des internautes ont immortalisé la scène :

