Orages : à Toulouse, les rues se sont transformées en torrent

La vigilance aux orages a été levée pour tous les départements français samedi 10 août, mais dés dégâts sont à déplorer.

Une large diagonale s'étirant du Sud-Ouest au Nord-Est était concernée par les orages vendredi 9 août. Le Grand Est et la région toulousaine ont été particulièrement touchés. En tout plus de 85 000 éclairs ont été recensés, annonce sur son site internet l'Observatoire français des orages et tornades Keraunos.

Une tornade à la frontière franco-luxembourgeoise

En Moselle, les sapeurs-pompiers ont reçu 500 appels et sont intervenus plus de 200 fois en raison des orages, indique France Bleu Lorraine Nord. La nuit a été agitée mais le calme est revenu samedi 10 août, avec la levée de la vigilance orange aux orages.

En Meurthe-et-Moselle, les sapeurs-pompiers sont intervenus à 60 reprises pour des toitures arrachées ou des arbres couchés. Une tornade est apparue vers 18h vendredi 9 août dans le secteur de Longwy. Le phénomène n'a duré qu'une demi-heure mais a largement mobilisé les secours.

Des renforts mosellans sont partis en direction du Luxembourg pour prêter main-forte à leurs collègues du Grand-Duché, particulièrement touché par cette tornade, notamment vers Pétange. Il y a eu au moins 7 blessés au cours de cet incident, dont un grave.

Vendredi soir, une centaine de passagers étaient bloqués en gare de Saint-Dizier, en Haute-Marne, selon la préfecture du département sur Twitter. Un arbre bloquait les voies entre Saint-Dizier et Vitry-le-François, a expliqué la SNCF.

Fortes précipitations et vents violents en Occitanie

La région toulousaine a elle aussi été durement frappée par les orages dans la nuit de vendredi à samedi vers 23h. Il n'y a pas eu de blessés, mais des rues se sont transformées en torrent, comme l'avenue de la Gloire à l'est de la ville, rapporte France Bleu Occitanie. Un phénomène bref et intense pour lequel les pompiers de Haute-Garonne sont intervenus une centaine de fois.





En fin d'après-midi vendredi 9 août, les pompiers ont dû intervenir, notamment dans le secteur de Rieux-Volvestre, pour des toitures arrachées, des tuiles envolées, et des arbres sur la route. La grêle aussi est tombée à Mondavezan et au Fousseret. À la limite du Gers, il y a eu beaucoup de précipitations et de forts coups de vent. Des cabanons ont été renversés par les rafales et le mobilier balayé. À Fontenilles, de gros arbres sont tombés un par un, notamment dans le parc de la commune. La mairie lance un appel de solidarité dans le village pour tout dégager.

Dans le sud du Tarn, il y a eu des rafales de vent estimées à plus de 100 km/h.

En Aveyron, samedi matin à 6h, 3 300 foyers étaient privés d'électricité. Le camping municipal de Saint-Côme-d'Olt a été évacué par précaution vers 1h du matin. Une quinzaine de vacanciers ont été relogés dans l'école du village, ou chez des habitants.

15 000 foyers privés d'électricité

En raison des orages qui ont frappé une partie de la France vendredi 9 août, 15 000 foyers étaient toujours privés d'électricité, samedi matin selon Enedis. Vendredi soir, jusqu'à 30 000 foyers avaient été privés de courant.

La Lorraine, la Bretagne, le nord de Lyon et le Midi-Pyrénées ont été particulièrement touchés. Les équipes d'Enedis étaient sur place depuis vendredi soir afin de rétablir le courant.